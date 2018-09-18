أبو زهري: سنلجأ لكل الوسائل لكسر الحصار وسنطور أشكال المواجهات الشعبية

خاص دنيا الوطن - آن العقاد



قال القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري: إن الشعب الفلسطيني، سيلجأ لكل الوسائل لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.







وأوضح أبو زهري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الحصار الإسرائيلي، يجب أن ينتهي، وعلى الاحتلال، أن يختار بين التهدئة وغيرها، مضيفاً: "نحن جاهزون للتعاطي مع كل الخيارات".







وتابع: "سنذهب بكل الوسائل والخيارات لكسر الحصار،



هناك تطوير بأشكال المواجهات الشعبية لمقارعة الاحتلال، وسنواصل مواجهتنا للاحتلال، وعلى الاحتلال، أن يختار، ونحن جاهزون لكل الخيارات".





