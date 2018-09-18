شؤون فلسطينية

المالكي يتسلم أوراق اعتماد السفير الألماني الجديد لدى دولة فلسطين

المالكي يتسلم أوراق اعتماد السفير الألماني الجديد لدى دولة فلسطين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
تسلّم وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر الوزارة في مدينة رم الله، أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل جمهورية ألمانيا الاتحادية الجديد لدى دولة فلسطين كريستان كلاغيس، بحضور السفير د. أمل جادو، مساعد الوزير للشؤون الأوربية، ومستشار أول، عبير الرمحي، رئيس المراسم، وطارق عيده، مدير الإعلام، ودانيا الدسوقي من مكتب الوزير.

ورحب الوزير المالكي بالسفير الجديد، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً عن ارتياحه وتقديره لتطور العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأطلع المالكي كلاغيس على آخر الأوضاع والتطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

بدوره، أكد السفير كلاغيس، موقف بلاده الداعم لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطويرها في كافة المجالات.

وفي نهاية اللقاء، تمنى المالكي النجاح والتوفيق للسفير الألماني الجديد في مهامه الجديدة، معرباً عن استعداد وجاهزية وزارة الخارجية وقطاعاتها المختلفة للتنسيق، وتقديم التسهيلات اللازمة، لإنجاح مهامه ونشاطاته الدبلوماسية في دولة فلسطين.

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