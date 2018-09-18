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وصُفت بـ (غلطة النهاية).. كيف عرف قتلة معمر القذافي مكانه؟

وصُفت بـ (غلطة النهاية).. كيف عرف قتلة معمر القذافي مكانه؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف آخر سفراء ليبيا في السعودية، بعهد نظام معمر القذافي، محمد القشاط، عن تفاصيل "غلطة النهاية" التي تسببت في ظهور مكان القذافي، ومن ثم مقتله.

وقال القشاط، وفق ما أوردت صحيفة (الأهرام) المصرية: "ذات ليلة رصد حلف شمال الأطلسي (الناتو) مكالمة للقذافي مع قناة سورية، وكانت هذه غلطة النهاية، ولما أحس بالخطر خرج ومن معه من الحراسات وعددهم 70 رجلاً، ومعهم أبو بكر يونس جابر (وزير الدفاع الليبي السابق)".

واستدرك القشاط: "لكن طائرات الأباتشى الفرنسية رصدتهم فدخلوا فى نفق مجهز لمياه السيول، الذى قيل عنه للصرف الصحي، وعند خروجهم من الناحية الأخرى أطلقت عليهم الطائرات الغازات السامة والصواريخ، فمات أبو بكر وبعض الحراس، وأصيب القذافي، ثم لقي حتفه بين أيدي شباب مصراتة".

وتابع القشاط: "بعد أن عبث شباب مصراتة بجثمان القذافي أمام الكاميرات، ألقوه وولده المعتصم في فرن لصهر الحديد، وبعد وقت جاءت شائعات أنهم رموهما في البحر، وبعد أن قتلوا باقي أفراد الحراسة، حفروا لهم في الصحراء وردموا عليهم، الآن هيئة النفط يتولاها مصراتي، وكذلك رئيس البنك المركزي مصراتي".

وأكمل: "ضاعت ثروات ليبيا، بعد أن استولوا على 170 طناً من الذهب، وكذلك ضاع أكثر من 170 مليار دولار في شركات العمل الخارجية، وضاعت المنشآت في السنغال ومالي بعد أن باعوها بثمن بخس".

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