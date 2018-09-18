طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر (معبر رفح البري)، غدًا الأربعاء، سيكون للأسماء المتأخرة من الكشف السابق + حافلة الجوازات المصرية، والحافلة الأولى من الكشف الجديد المرفق أدناه.ودعت داخلية غزة، المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:00 صباحًا، في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر.