شؤون فلسطينية

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأربعاء

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأربعاء
معبر رفح "ارشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر (معبر رفح البري)، غدًا الأربعاء، سيكون للأسماء المتأخرة من الكشف السابق + حافلة الجوازات المصرية، والحافلة الأولى من الكشف الجديد المرفق أدناه.

ودعت داخلية غزة، المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:00 صباحًا، في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

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