الاحتلال يُعدم شابًا فلسطينيًا قرب باب العمود بزعم محاولته طعن جنود

رام الله - دنيا الوطناستشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، إثر إطلاق قوات الاحتلال، النار صوبه في منطقة باب العمود بمدينة القدس المحتلة.وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجنود أطلقوا النار على الشاب، عقب محاولته تنفيذ عملية طعن في باب العمود.وأفاد الهلال الأحمر، أن جنود الاحتلال، منعوا الطواقم الطبية من الوصول إلى الشاب لتقديم العلاج الأولي له.يتبع..