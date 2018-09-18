شهيدان برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهد مواطنان برصاص الاحتلال، خلال اعتداءات قوات الجيش الإسرائيلي، على المواطنين المتظاهرين على حاجز بيت حانون/ إيرز، شمال قطاع غزة.وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة: إن الشهيد محمد أحمد أبو ناجي (34 عامًا) استشهد، إضافة لشهيد آخر "مجهول الهوية"، وصلا مساء اليوم الثلاثاء، إلى مستشفى الإندونيسي، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما، قرب حاجز بيت حانون/ إيرز.إلى ذلك، أصيب 46 مواطنًا في الاعتداءات الإسرائيلية، على المواطنين، وتنوعت الإصابات ما بين الرصاص الحي، واستنشاق الغاز، المسيل للدموع، والذي يطلقه الجنود على المواطنين العزل.