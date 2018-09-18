شهيدان برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
استشهد مواطنان برصاص الاحتلال، خلال اعتداءات قوات الجيش الإسرائيلي، على المواطنين المتظاهرين على حاجز بيت حانون/ إيرز، شمال قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة: إن الشهيد محمد أحمد أبو ناجي (34 عامًا) استشهد، إضافة لشهيد آخر "مجهول الهوية"، وصلا مساء اليوم الثلاثاء، إلى مستشفى الإندونيسي، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما، قرب حاجز بيت حانون/ إيرز.
إلى ذلك، أصيب 46 مواطنًا في الاعتداءات الإسرائيلية، على المواطنين، وتنوعت الإصابات ما بين الرصاص الحي، واستنشاق الغاز، المسيل للدموع، والذي يطلقه الجنود على المواطنين العزل.
استشهد مواطنان برصاص الاحتلال، خلال اعتداءات قوات الجيش الإسرائيلي، على المواطنين المتظاهرين على حاجز بيت حانون/ إيرز، شمال قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة: إن الشهيد محمد أحمد أبو ناجي (34 عامًا) استشهد، إضافة لشهيد آخر "مجهول الهوية"، وصلا مساء اليوم الثلاثاء، إلى مستشفى الإندونيسي، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما، قرب حاجز بيت حانون/ إيرز.
إلى ذلك، أصيب 46 مواطنًا في الاعتداءات الإسرائيلية، على المواطنين، وتنوعت الإصابات ما بين الرصاص الحي، واستنشاق الغاز، المسيل للدموع، والذي يطلقه الجنود على المواطنين العزل.
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