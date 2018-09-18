وزيرا الأشغال الفلسطيني والأردني يُطلقا تفعيل غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية

رام الله - دنيا الوطناِتفق وزيرا الأشغال العامة و الاسكان الفلسطيني و الاردني د. مفيد الحساينة و م. يحيى الكسبي على تفعيل غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية ، و ذلك بحضور اتحادات المقاولين في فلسطين و الاردن.و ذكرت دائرة الاعلام في وزارة الأشغال في بيان صحفي ، اليوم ، أن الوزيرين أطلقا تفعيل الغرفة بتمويل ذاتي من الخزينة العامة ، و ذلك بحضور وفد اتحادا المقاولات الفلسطيني و الاردني و ممثلين عن الوكالة الايطالية، و تُعنى غرفة التحكيم بادارة و تسوية جميع الخلافات و النزاعات حول العقود و الأعمال الهندسية و التجارية و المالية المعروضة عليها طبقاً للقانون ، و ذلك على أساس العلاقة القانونية بين الأطراف المتنازعة سواء كانت هذه العلاقات تعاقدية أو غير ذلك.و قال الحساينة في هذا الصدد أن الغرفة خطوة هامة في تسوية النزاعات حول العقود و الأعمال الهندسية ، مشيراً الى أدوارها الاخرى في التنسيق و التعاون مع غرف و مراكز التحكيم العربية و الدولية.و أشار أيضاً الى ضرورة التنسيق و التعاون مع الجانب الاردني في قطاع الانشاءات ، لما يملكونه من خبرة كبيرة يُمكن الاستفادة منها ، بهدف تطوير قطاع الانشاءات و العمل النقابي بالاضافة الى تطوير البنية التحتية.و في شقٍ آخر و ضمن رعاية الوزيران تمّ التوقيع بين اتحادي المقاولات الفلسطيني و الاردني على اتفاقية تأسيس مركز التدريب على السلامة العامة في فلسطين المموّل من الوكالة الايطالية ، حيث تنازل الجانب الاردني عن حصته المُفترضة في المعهد من أجل اكماله في فلسطين.و قال الكسبي أن معهد التدريب على السلامة سيشكل نقلة نوعية وسيتم الاستفادة منه لرفع كفاءة الاداء المؤسسي الفلسطيني ، مشيراً الى استعداد وزارته الى تقديم كافة سبل الدعم في هذا المجال.وأوضح انه من المهم التعاون و تبادل الخبرات في قطاع الانشاءات بين الجانبين ، مشيراً الى مواصلة الدعم الاردني للفلسطينيين في كافة المجالات سواء في مجال الاستشارات و تبادل الخبرات الفنية ، و كذلك الاستفادة من الخبرات الاردنية في مجال التحكيم و فض النزاعات.