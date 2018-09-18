كيم: القمة مع ترامب حققت الاستقرار ونتوقع مزيدًا من التقدم

رام الله - دنيا الوطنبدأ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، محادثات رسمية مع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، اليوم الثلاثاء في العاصمة بيونغ يانغ.وقال كيم: إن قمته مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، في حزيران/ يونيو الماضي، حققت استقرارًا سياسيًا، متوقعًا احراز المزيد من التقدم.وأثنى الزعيم الكوري الشمالي، على مون قائلًا: إنه جعل عقد قمة بينه وبين ترامب فى سنغافورة أمرًا ممكنًا.يذكر، أن الكوريتين، دشنتا يوم الجمعة الماضي، مكتبا مشتركًا للاتصالات في مدينة كايسونغ في كوريا الشمالية، بهدف تعزيز التبادلات والاتصال بين البلدين.