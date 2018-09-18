عزام الأحمد يبحث تطورات ملف المصالحة مع سامح شكري

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، عددًا من القضايا المشتركة.والتقى شكري بالأحمد، ووفد حركة فتح، في مقر وزارة الخارجية المصرية، وتم مناقشة عدة ملفات مشتركة، وعلى رأسها تطورات ملف المصالحة الفلسطينية.وكان الأحمد، قد وصل أمس الإثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، على رأس وفد فتحاوي، ضم أعضاء اللجنة المركزية، روحي فتوح، وحسين الشيخ، ومحمد اشتيه.