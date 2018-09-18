السعودية: إرهاب إيران يحتاج إلى تكاتف لمواجهته

رام الله - دنيا الوطنشدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على أن "الإرهاب الذي تمارسه إيران من خلال تدخلاتها السافرة في الشؤون العربية ودعمها لبعض الميليشيات، يعد من أبشع مظاهر الإرهاب الذي يحتاج إلى التكاتف والتعاون لمواجهته وردع أدواته".وجدد المجلس في بيان، التأكيد على أن المملكة التي بذلت جهودا في مكافحة الإرهاب "لم تتردد في تقديم أنواع الدعم كافة، بالتعاون مع المجتمع الدولي، للقضاء على هذه الآفة الخبيثة"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).