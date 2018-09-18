قائد في "الحشد الشعبي" ينسحب من سباق رئاسة الحكومة العراقية

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، انسحابه من الترشح لمنصب رئيس الوزراء في العراق.ويرأس العامري تحالف "فتح"، الجناح السياسي للحشد الشعبي، وهي الكتلة الانتخابية التي حلت في المركز الثاني في الانتخابات العامة التي جرت في آيار/ مايو الماضي، في حين كان تحالفه يتنافس لتشكيل أكبر كتلة لتشكيل الحكومة.وقال العامري في مؤتمر صحفي: "أحب أن أعلن أمام الشعب العراقي العزيز سحب ترشيحي لرئاسة مجلس الوزراء وفتح المجال أمام الحوارات الجادة لانتخاب رئيس مجلس وزراء وحكومته"، وفق ما نقلت عنه (سكاي نيوز عربية).