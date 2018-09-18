دولي

طفل واحد يموت كل 5 ثوان قبل بلوغه سن 15 عامًا

طفل واحد يموت كل 5 ثوان قبل بلوغه سن 15 عامًا
رام الله - دنيا الوطن
أكد تقرير لوكالات تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، بأن ما يقدر بنحو 6.3 مليون طفل ماتوا قبل بلوغ سن الخامسة عشر العام الماضي أي بواقع طفل كل خمس ثوان.

وأفاد التقرير أن أسباب الوفاة هي عدم توفر المياه والصرف الصحي والتغذية والرعاية الصحية الأساسية، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من هذه الوفيات، 5.4 مليون حالة، حدثت في السنوات الخمس الأولى من العمر إذ يمثل حديثو الولادة نحو نصف الوفيات.

وقال لورنس تشاندي، وهو خبير لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف): إنه "بحلول بسيطة مثل الأدوية والمياه النظيفة والكهرباء والتطعيمات يمكن تقليص هذا العدد كثيرا. لكن 56 مليون طفل ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات، ونصفهم من حديثي الولادة، سيموتون في الفترة من الآن حتى عام 2030 إذا لم يكن هناك تحرك عاجل".

ووقعت نصف وفيات الأطفال ممن هم أقل من خمس سنوات في عام 2017 في دول أفريقيا جنوبي الصحراء حيث توفي طفل بين كل 13 طفلا قبل عيد ميلاده الخامس عشر.

وجاء في تقرير "يونيسف" أن هذا المعدل في الدول ذات الدخل المرتفع بلغ واحدا بين كل 185 طفلا.

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