بعد بيان الجيش الروسي ضد إسرائيل.. بوتين: يجب علينا دراسة قضية إسقاط الطائرة بسوريا

رام الله - دنيا الوطنطالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بضرورة دراسة حادثة تحطم الطائرة الروسية "إيل-20" قبالة السواحل السورية الليلية الماضية بجدية.وقال بوتين في مؤتمر صحفي: "بالتأكيد يجب علينا دارسة ذلك بجدية، وموقفنا من هذه المأساة طرح في بيان وزارة دفاع روسيا الاتحادية والذي تم التوافق معي عليه".وقال الرئيس الروسي: "عندما يموت الناس، خصوصا في مثل هذه الظروف المأساوية، فإنها دائما كارثة، كارثة لنا جميعا، للبلاد ولأقارب رفاقنا القتلى.. وأنا هنا بالطبع أقدم التعازي لأقارب القتلى"، وفق ما نقل عنه موقع (سبوتنيك).وأعلن بوتين أن روسيا ستعمل على تعزيز أمن عسكرييها في سوريا، بعد حادث طائرة إيليوشين —20 قبالة السواحل السورية، مشددا أن الجميع سيشعرون بذلك.وأكد الرئيس الروسي أنه لا يمكن المقارنة بين حادث إسقاط طائرة أيليوشين —20 الروسية فوق سوريا، وحادث إسقاط قاذفة روسية من قبل تركيا.قبل تصريحات بوتين هذه أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة "إيل-20" الروسية أسقطت بصاروخ من منظومة "إس-200" السورية للدفاع الجوي.وقالت وزارة الدفاع الروسية أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد المناسب على تصرفات إسرائيل الاستفزازية، بعد أن تسترت مقاتلات إسرائيلية بطائرة إيل-20 الروسية، ما أدى إلى إسقاطها بصاروخ سوري.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن "إيل-20 تتميز بسطح عاكس فعال أكثر من "إف-16" أسقطت بصاروخ من منظومة إس-200".وأضاف المتحدث الروسي، أن إسرائيل لم تبلغ قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا عن عمليتها المخطط لها في منطقة اللاذقية.بدوره، أعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه، لمقتل طاقم الطائرة الروسية، محملًا الحكومة السورية، وإيران المسؤولية عن الحادث.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "تبدي إسرائيل أسفها عن مقتل أفراد طاقم الطائرة الروسية التي تم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية السورية، وتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الحادث إلى الحكومة السورية، الذي أسقطت دفاعاته الجوية الطائرة الروسية، كما تعتبر إسرائيل أيضا إيران وحزب الله شريكتان للمسؤولية عن هذا الحادث المؤسف"، وفق صحيفة (يديعوت أحرنوت).وكانت طائرة روسية من طراز "إيل 20 " تقل 14 عسكريًا، ابلغ عن اختفاءها في وقت سابق، اسقطت أمس الاثنين، بينما كانت الدفاعات السورية، ترد على هجوم إسرائيلي على منطقة اللاذقية.