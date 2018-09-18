دولي

بعد بيان الجيش الروسي ضد إسرائيل.. بوتين: يجب علينا دراسة قضية إسقاط الطائرة بسوريا

بعد بيان الجيش الروسي ضد إسرائيل.. بوتين: يجب علينا دراسة قضية إسقاط الطائرة بسوريا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بضرورة دراسة حادثة تحطم الطائرة الروسية "إيل-20" قبالة السواحل السورية الليلية الماضية بجدية.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي: "بالتأكيد يجب علينا دارسة ذلك بجدية، وموقفنا من هذه المأساة طرح في بيان وزارة دفاع روسيا الاتحادية والذي تم التوافق معي عليه".

وقال الرئيس الروسي: "عندما يموت الناس، خصوصا في مثل هذه الظروف المأساوية، فإنها دائما كارثة، كارثة لنا جميعا، للبلاد ولأقارب رفاقنا القتلى.. وأنا هنا بالطبع أقدم التعازي لأقارب القتلى"، وفق ما نقل عنه موقع (سبوتنيك).

وأعلن بوتين أن روسيا ستعمل على تعزيز أمن عسكرييها في سوريا، بعد حادث طائرة إيليوشين —20 قبالة السواحل السورية، مشددا أن الجميع سيشعرون بذلك.

وأكد الرئيس الروسي أنه لا يمكن المقارنة بين حادث إسقاط طائرة أيليوشين —20 الروسية فوق سوريا، وحادث إسقاط قاذفة روسية من قبل تركيا.

قبل تصريحات بوتين هذه أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة "إيل-20" الروسية أسقطت بصاروخ من منظومة "إس-200" السورية للدفاع الجوي.
 
وقالت وزارة الدفاع الروسية أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد المناسب على تصرفات إسرائيل الاستفزازية، بعد أن تسترت مقاتلات إسرائيلية بطائرة إيل-20 الروسية، ما أدى إلى إسقاطها بصاروخ سوري.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن "إيل-20 تتميز بسطح عاكس فعال أكثر من "إف-16" أسقطت بصاروخ من منظومة إس-200".

 وأضاف المتحدث الروسي، أن إسرائيل لم تبلغ قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا عن عمليتها المخطط لها في منطقة اللاذقية.

بدوره، أعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه، لمقتل طاقم الطائرة الروسية، محملًا الحكومة السورية، وإيران المسؤولية عن الحادث.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "تبدي إسرائيل أسفها عن مقتل أفراد طاقم الطائرة الروسية التي تم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية السورية، وتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الحادث إلى الحكومة السورية، الذي أسقطت دفاعاته الجوية الطائرة الروسية، كما تعتبر إسرائيل أيضا إيران وحزب الله شريكتان للمسؤولية عن هذا الحادث المؤسف"، وفق صحيفة (يديعوت أحرنوت).

وكانت طائرة روسية من طراز "إيل 20 " تقل 14 عسكريًا، ابلغ عن اختفاءها في وقت سابق، اسقطت أمس الاثنين، بينما كانت الدفاعات السورية، ترد على هجوم إسرائيلي على منطقة اللاذقية. 

أخبار ذات صلة

كيم: القمة مع ترامب حققت الاستقرار ونتوقع مزيدًا من التقدم

كيم: القمة مع ترامب حققت الاستقرار ونتوقع مزيدًا من التقدم

طفل واحد يموت كل 5 ثوان قبل بلوغه سن 15 عامًا

طفل واحد يموت كل 5 ثوان قبل بلوغه سن 15 عامًا

روسيا تتوعد إسرائيل: نحتفظ لنفسنا بحق الرد المناسب على إسقاط الطائرة

روسيا تتوعد إسرائيل: نحتفظ لنفسنا بحق الرد المناسب على إسقاط الطائرة

مسؤول أمريكي: إذا غيرت (أونروا) نهجها فسننظر في إعادة تمويلها

مسؤول أمريكي: إذا غيرت (أونروا) نهجها فسننظر في إعادة تمويلها

وزارة الدفاع الروسية: فقدنا الاتصال بطائرة من طراز إيل 20 على متنها 14 عسكرياً

وزارة الدفاع الروسية: فقدنا الاتصال بطائرة من طراز إيل 20 على متنها 14 عسكرياً

اسرائيل تستأنف هجرة يهود إثيوبيا وتستقبل 1000 منهم

اسرائيل تستأنف هجرة يهود إثيوبيا وتستقبل 1000 منهم

هايلي تتهم روسيا بمساعدة كوريا الشمالية في اغتيال شقيق كيم جونج أون

هايلي تتهم روسيا بمساعدة كوريا الشمالية في اغتيال شقيق كيم جونج أون

الأﺭﺻﺎﺩ الإﺳﺮﺍﺋﻴﻠية: ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ

الأﺭﺻﺎﺩ الإﺳﺮﺍﺋﻴﻠية: ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الوزير الحساينة يعلن صرف ثلاثة ملايين دولار لقطاع البنية التحتية بغزة

الوزير الحساينة يعلن صرف ثلاثة ملايين دولار لقطاع البنية التحتية بغزة

بنك فلسطين ومؤسسة الضمان الاجتماعي يوقعان اتفاقية الحفظ الأمين لأصول المؤسسة المالية

بنك فلسطين ومؤسسة الضمان الاجتماعي يوقعان اتفاقية الحفظ الأمين لأصول المؤسسة المالية

الخالدي: الرئيس سيلتقي نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس الجمعة

الخالدي: الرئيس سيلتقي نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس الجمعة

الديمقراطية تدين بناء (135) وحدة استيطانية على أراضي المواطنين بالظاهرية

الديمقراطية تدين بناء (135) وحدة استيطانية على أراضي المواطنين بالظاهرية

سلطة الموانئ البحرية تشرع بتبليط مظلة للمصطافين

سلطة الموانئ البحرية تشرع بتبليط مظلة للمصطافين

&#34;اللجنة الوطنية لتشغيل النساء&#34; تبحث التعديلات المقترحة على قانون العمل من منظور النوع الاجتماعي

"اللجنة الوطنية لتشغيل النساء" تبحث التعديلات المقترحة على قانون العمل من منظور النوع الاجتماعي

محافظ القدس: ما يحدث بـ (الخان الأحمر) جريمة حرب

محافظ القدس: ما يحدث بـ (الخان الأحمر) جريمة حرب

محافظ سلطة النقد يشارك باجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

محافظ سلطة النقد يشارك باجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

منوعات

وفاء كيلاني ترتدي ملابس غريبة وتُبرر: ضيوفي السبب

وفاء كيلاني ترتدي ملابس غريبة وتُبرر: ضيوفي السبب

ملابس نجلاء بدر الجريئة تثير الجدل

ملابس نجلاء بدر الجريئة تثير الجدل

التجاعيد تظهر بوضوح على ملامح يسرا في أحدث إطلالة لها

التجاعيد تظهر بوضوح على ملامح يسرا في أحدث إطلالة لها

ناهد السباعي تتخذ قرارات تصعيدية ضد زوجها

ناهد السباعي تتخذ قرارات تصعيدية ضد زوجها

فيديو: لماذا بكتْ أمينة أمام محمد منير؟

فيديو: لماذا بكتْ أمينة أمام محمد منير؟

كيف ورط إعلامي إسرائيلي &#34;الفاشينيستا&#34; الكويتية فوز الفهد؟

كيف ورط إعلامي إسرائيلي "الفاشينيستا" الكويتية فوز الفهد؟

ماذا فعلت حليمة بولند بجلد وجهها؟

ماذا فعلت حليمة بولند بجلد وجهها؟

لجين عمران تفقد أعصابها بعد تسريب مقطع رقص لها في عرس خاص

لجين عمران تفقد أعصابها بعد تسريب مقطع رقص لها في عرس خاص

فيديو: غادة عبد الرازق تحرج عمرو أديب على الهواء

فيديو: غادة عبد الرازق تحرج عمرو أديب على الهواء

فيديو: أول فيلم عربي سيعرض في السينما السعودية.. لهذا الفنان المصري

فيديو: أول فيلم عربي سيعرض في السينما السعودية.. لهذا الفنان المصري

عربي

السعودية: إرهاب إيران يحتاج إلى تكاتف لمواجهته

السعودية: إرهاب إيران يحتاج إلى تكاتف لمواجهته

قائد في &#34;الحشد الشعبي&#34; ينسحب من سباق رئاسة الحكومة العراقية

قائد في "الحشد الشعبي" ينسحب من سباق رئاسة الحكومة العراقية

إدانة قاض مصري بالسجن 10 سنوات بتهمة تلقي رشوة

إدانة قاض مصري بالسجن 10 سنوات بتهمة تلقي رشوة

(الأورومتوسطي) يطالب بإنشاء محكمة دولية للمحاسبة على الانتهاكات في اليمن

(الأورومتوسطي) يطالب بإنشاء محكمة دولية للمحاسبة على الانتهاكات في اليمن