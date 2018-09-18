الوزير الحساينة يعلن صرف ثلاثة ملايين دولار لقطاع البنية التحتية بغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأشغال العامة والاسكان مفيد الحساينة، عن صرف مبلغ ثلاثة ملايين دولار من المنحة الكويتية لتأهيل وتطوير قطاع البنية التحتية في قطاع غزة.وشكر الوزير الحساينة، باسم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح والحكومة الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية على دعمهم ومساندتهم لابناء شعبنا الفلسطيني.