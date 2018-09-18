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شؤون فلسطينية

أمريكا وإسرائيل وحماس يتصدرون محاور خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة

أمريكا وإسرائيل وحماس يتصدرون محاور خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور رياض المالكي: إن خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة سيضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته، وسيقول بكل وضوح ان الشعب الفلسطيني ينتظر اجابات واضحة حول مواجهة الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الاميركية على شعبنا ومواصلة اسرائيل لانتهاكاتها وتدميرها لحل الدولتين.

واوضح المالكي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن الرئيس عباس، سيبلغ للمجتمع الدولي انه حال لم يتم الاستجابة للمطالب الفلسطينية وتقديم ردود واضحة حولها فانه مضطر الى دعوة المجلس المركزي لمنظمة التحرير للانعقاد لاتخاذ قرارات حاسمة لان الشعب الفلسطيني لم يعد قادرا على الانتظار اكثر.

وبين المالكي ان مضمون خطاب الرئيس يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة الاول العلاقة مع الادارة الاميركية، والثاني العلاقة مع إسرائيل، والمحور الثالث العلاقة مع حماس مشيرا الى ان أبو مازن، سيذكر برويته للسلام التي طرحها في مجلس الامن في شباط/ فبراير الماضي.

وشدد المالكي على اهمية ترسيخ مفهوم الدولة على الارض وذلك بعد الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الامم المتحدة وانضمامها للعديد من المواثيق والمؤسسات الدولية والذي يتطلب تحديد اليات الخروج من مأزق اتفاقية اوسلو وقيام الدول التي اعترفت بفلسطين باتخاذ اجراءات ملموسة تساعد القيادة على الحصول على حقوق شعبنا العادلة.

وبخصوص اغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن اكد وزير الخارجية ان القيادة تسعى لايجاد مخرج للاجراءات القنصلية للمواطنين الفلسطينين الذي يعيشون في الولايات المتحدة وقد يكون من خلال بعثة جامعة الدول العربية هناك.

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