الخالدي: الرئيس سيلتقي نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس الجمعة

رام الله - دنيا الوطنيبدأ الرئيس محمود عباس جولة خارجية تشمل فرنسا وايرلندا قبيل مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة والقائه خطابا هاما في الـ27 من الشهر الجاري في نيويورك.وقال المستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ظهر اليوم ، ان الرئيس سيلتقي نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس الجمعة قبل التوجه الى نيويورك لبحث عدد من الملفات اهمها دعم رؤية السيد الرئيس للسلام وعقد مؤتمر دولي بهذا الخصوص .واكد الخالدي ان القيادة ستواصل جهودها لحماية شعبنا بدءا من خطاب الرئيس في الـ27 الجاري في الامم المتحدة ومن ثم اجتماعات المجلس المركزي بعد عودته للوطن.واعلن الخالدي عن اجتماع الرئيس محمود عباس مع المبعوثين الدوليين وعدد كبير من ممثلي الدول على هامش اجتماعات الجمعية العامة وسيتم اطلاعهم على رؤيته للسلام وحشد الدعم لها.