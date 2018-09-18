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شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدين بناء (135) وحدة استيطانية على أراضي المواطنين بالظاهرية

الديمقراطية تدين بناء (135) وحدة استيطانية على أراضي المواطنين بالظاهرية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة توسيع مستوطنة (تينا) ببناء (135) وحدة استيطانية جديدة على (260) دونماً من أراضي المواطنين المصادرة في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

ورأت الجبهة، أن إعلان ما يسمى "اللجنة الفرعية للاستيطان" التابعة لـما يسمى "الإدارة المدنية" عن مخطط يحمل الرقم (3/515)، ويستهدف مساحة (260) دونما من أراضي المواطنين في الحوض الطبيعي رقم (3) ضمن أراضي خربة زنوتا، يهدف إلى تغيير طبيعة استخدام الأراضي من أراض زراعية إلى مناطق للمباني الاستيطانية وإقامة مبان ومناطق مفتوحة وشوارع ومواقف للمركبات.

واعتبرت الجبهة، هذا القرار تجاوزاً لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي دان الاستيطان الإسرائيلي.

وقالت: إن قرار حكومة نتنياهو يعتبر وفق القانون الدولي جريمة ترتقي لجرائم الحرب الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه.

وقالت الجبهة: إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسابق الزمن بفرض وقائع ميدانية جديدة على الأرض لإغراق الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة بالمستوطنين، وتطبيق القانون الإسرائيلي بضمها كاملة إلى إسرائيل دون تفكيك أية مستوطنة في إطار خطة صفقة العصر.

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