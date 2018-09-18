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روسيا تتوعد إسرائيل: نحتفظ لنفسنا بحق الرد المناسب على إسقاط الطائرة

روسيا تتوعد إسرائيل: نحتفظ لنفسنا بحق الرد المناسب على إسقاط الطائرة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة "إيل-20" الروسية أسقطت بصاروخ من منظومة "إس-200" السورية للدفاع الجوي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد المناسب على تصرفات إسرائيل الاستفزازية، بعد أن تسترت مقاتلات إسرائيلية بطائرة إيل-20 الروسية، ما أدى إلى إسقاطها بصاروخ سوري.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن "إيل-20 تتميز بسطح عاكس فعال أكثر من "إف-16" أسقطت بصاروخ من منظومة إس-200".

 وأضاف المتحدث الروسي، أن إسرائيل لم تبلغ قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا عن عمليتها المخطط لها في منطقة اللاذقية.

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