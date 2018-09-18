الصحة بغزة تُعلن أسماء الشهيدين مجهولين الهوية بخانيونس

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ظهر الثلاثاء، أنه تم التعرف على هوية الشهيدين الذين استشهدا فجر اليوم على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس.





وقالت الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، إن الشهيدين المتواجدان في مجمع ناصر الطبي بخان يونس هما: (ناجي جميل أبو عاصي 18 عام، وعلاء زياد أبو عاصي 21 عام).









يذكر أن الشهيدين وصلا أشلاءً إلى مجمع ناصر الطبي، في مدينة خانيونس، نتيجة استهدافهما من قبل طائرات الاستطلاع بصاروخ واحد على الأقل.