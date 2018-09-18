سلطة الموانئ البحرية تشرع بتبليط مظلة للمصطافين



حيث أكد أ. خليل الزيان مدير عام سلطة الموانئ البحرية بأن هذا المشروع يأتي ضمن حرص الوزارة على توفير أماكن مناسبة للمصطافين داخل ميناء غزة البحري للعمل على راحة المواطنين.



وأضاف الزيان بأن المساحة المستهدفة تبلغ حوالي نصف دونم تقريبا حيث تم إنشاء المظلة سابقاً بتمويل كريم من شركة جوال.

الجدير بالذكر أن سلطة الموانئ البحرية تعمل ضمن خطة سنوية من أجل صيانة وإصلاح ميناء غزة البحري.











رام الله - دنيا الوطنشرعت سلطة الموانئ البحرية التابعة لوزارة النقل والمواصلات بتبليط مظلة كبيرة للمصطافين داخل ميناء غزة البحري.