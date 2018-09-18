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شؤون فلسطينية

محافظ القدس: ما يحدث بـ (الخان الأحمر) جريمة حرب

محافظ القدس: ما يحدث بـ (الخان الأحمر) جريمة حرب
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال عدنان غيث، محافظ القدس: إنه بعد آخر قرار لهيئة قضاء دولة الاحتلال الإسرائيلي بهدم (الخان الأحمر) مضت المهلة المحددة بعدة أيام، جاء ذلك تعقيبًا على مواصلة أهالي (الخان الأحمر) وعناصر المقاومة الشعبية اعتصامهم المفتوح في الخان لليوم الثالث عشر، اعتراضًا على قرار الهدم، لافتًا إلى أننا دائمًا نعتبر أنفسنا في ساعات مفصلية مع دولة الاحتلال.

وأضاف غيث، أن لدينا تجارب وصولات وجولات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، لكننا دائمًا ما نفاجأ بتنفيذ القرارات بوحشية شديدة، موضحًا أن هناك ترقباً شديداً وتساؤلات عديدة هل سيقدمون على هذا الأمر في أعيادهم العبرية أم لا.

وأشار محافظ القدس، إلى أن الشعب الفلسطيني، ومعتصمي (الخان الأحمر) لا يعترفون بقرارات دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويعتبرون ما يحدث لهم جريمة حرب، لافتًا على أن المعتصمين لديهم كل الخطط لمواجهة التحديات، التي يحاول الاحتلال أن يفرضها عليهم.

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