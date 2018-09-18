الحمد الله يستقبل وزير الأشغال والإسكان الأردني

استقبل رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، وزير الأشغال والإسكان الأردني، يحيى الكسبي، بحضور وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة.





وأكد رئيس الوزراء على متانة العلاقات الثنائية والتنسيق المستمر بين القيادتين الفلسطينية والأردنية على كافة المستويات، مشيراً إلى الاجتماع الذي عقد يوم أمس، بين رؤساء وزراء وعدد من وزراء البلدين في العاصمة الأردنية عمان، مثمناً دور الأردن في دعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة.





وأشاد الحمد الله، بمستوى التعاون بين الوزارتين في العديد من المجالات، خاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات، لحيوية هذا القطاع، مشيراً إلى أهمية تكريس العلاقات الثنائية ما بين البلدين، خاصة في مجال التعاون والتبادل التجاري.

رام الله - دنيا الوطن