المهندس غنيم يلتقي مدير التعاون الألماني

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس سلطة المياه، المهندس مازن غنيم في مكتبه، اليوم الثلاثاء، مدير التعاون الألماني بيرند دونزلاف، ونائبته كاثرين لورنس؛ لبحث التعاون ما بين الطرفين في المشاريع المستقبلية والاطلاع على البرنامج الجديد، الذي تدعمه الحكومة الألمانية والمخصص للطوارئ.حيث استمع الوزير في بداية اللقاء إلى طبيعة المشروع، والذي خصص لتحسين الظروف المعيشية لسكان غزة تلبية للاحتياجات الضرورية عن طريق توفير الطاقة المتجددة للخدمات الأساسية، حيث إن هذا البرنامج يعمل مع العديد من القطاعات، والتي من ضمنها سلطة المياه، كما يتضمن البرنامج العمل على بناء قدرات العاملين لمواكبة التكنلوجيا الحديثة المستخدمة في هذا المجال للتمكن من القيام بالأعمال المرتبطة بالمشروع كالتشغيل والصيانة وفق أفضل الطرق وأكثرها استدامة.في هذا السياق، أكد الوزير غنيم على أهمية العمل والتدخلات المقدمة لتطوير قطاع المياه والطاقة في قطاع غزة، لا سيما أن مشاريع المياه تحتاج إلى كافة الحلول الممكنة لتوفير مصادر دائمة للطاقة، مشيراً إلى أن سلطة المياه لديها خطة شاملة لتطوير قطاع غزة، ومواجهة الكارثة المحدقة به في العام 2020 إن لم نتمكن من توفير مياه صالحة للشرب، الأمر الذي أوجب أن يتركز العمل على تنفيذ مشروع محطة التحلية المركزية، وهو مشروع استراتيجي نسابق الزمن لتنفيذه، وهو يعد المشروع الأساسي الذي يحتاج إليه قطاع غزة إلى جانب الاحتياجات الطارئة، فهذا المشروع يحتاج تدخل ودعم كافة الجهات، ومن هنا فإننا نأمل أن يكون هناك أيضاً تدخل إيجابي لدعم المشروع من قبل الحكومة الألمانية لا سيما أننا تمكنا من خلال مؤتمر المانحين من تأمين 80% من قيمة المشروع، ولا نزال نسعى إلى تأمين الدعم المتبقي لإنقاذ غزة، وتوفير المياه لساكنيه.