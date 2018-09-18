الحساينة يُعلن صرف ثلاثة ملايين دولار للبنية التحتية في غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، الدكتور مفيد الحساينة، عن صرف ثلاثة ملايين دولار من المنحة الكويتية لتأهيل وتطوير قطاع البنية التحتية في قطاع غزة.وشكر الوزير الحساينة، باسم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله، أمير دولة الكويت الشقية صباح الأحمد الصباح، والحكومة الكويتية، والصندوق الكويتي للتنمية على دعمهم ومساندتهم لأبناء شعبنا الفلسطيني.