طالبة في "القدس المفتوحة" تشارك في برنامج "أرابز جوت تالنت" في موسمه السادس

رام الله - دنيا الوطنتشارك أديان أيمن عقل الملتحقة بفرع سلفيت التابع لجامعة القدس المفتوحة، في برنامج أرابز جوت تالنت الذي تبثه قناة " إم بي سي" في موسمه السادس.وتتمتع عقل بقدرات هائلة على حفظ التواريخ وربطها بالأرقام، وتحديد اسم اليوم الذي يوافق أي تاريخ تُسأل عنه حتى لو كان بعد مئات السنين أو قبل آلاف السنين.وأكدت عقل أنها تشعر بالفخر لتمثيلها فلسطين في هذا البرنامج العربي الكبير المقرر انطلاقه مطلع شهر تشرين الأول المقبل، موجهة الشكر والتقدير لجامعة القدس المفتوحة التي رعتها وكرمتها في أكثر من مناسبة تقديراً لموهبتها اللافتة.وأديان الطالبة ذات السنة الثانية في تخصص الشريعة تتعامل مع الأرقام وتحفظ تواريخ الأحداث منذ نعومة أظفارها، لتتطور موهبتها وتكتشفها في عمر الستة عشر عاماً، وهي تتقن خوارزمية (زيلار) وقد اعتمدت عليها للوصول إلى الأرقام والتواريخ.وقال رئيس مجلس أمناء الجامعة م. عدنان سمارة "نفخر بأن شبابنا وطلابنا يبدعون في كل المجالات، ونسعد بأن موهبة من مواهبنا تدرُس في جامعة تفخر بمبدعيها، فهي جامعة تقدم كل ما تستطيعه لخدمة أبناء شعبنا".وبين سمارة أن مهمته الأساسية، وبصفته رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز، تُبنى على تشجيع المبدعين والإسهام في تعريف العالم بهم لنقل الصورة الحقيقية لفلسطين، وتابع: "إن نضالنا ضد الاحتلال لا يعني التوقف عن الإبداع، فالحياة مستمرة ولنا شعراء وأدباء مميزون في مختلف المجالات".من جانبه، قال رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو إن "القدس المفتوحة" ترعى على الدوام المبدعين، فهي جامعة أنشأتها منظمة التحرير الفلسطينية لتمكين شعبنا من التغلب على الاحتلال، وهي فكرة مبدعة لقادتنا الأوائل وعلى رأسهم القائد الشهيد ياسر عرفات.وتمنى أ. د. عمرو التوفيق لأديان في هذا البرنامج، مشيراً إلى أن اختيارها للمشاركة فيه يؤكد على الموهبة التي تتمتع بها.من جانبه، قال أ. د. محمد شاهين مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة إن الجامعة تتابع أصحاب المواهب الموجودة فيها باستمرار، وتسعى لتعريف العالم بهم، وتنشر إبداعاتهم وتشجعهم على تطويرها، بدعم وتشجيع من رئاسة الجامعة ومجلس أمنائها.إلى ذلك، قال د. إياد حمودة مدير مركز "الشخص المهم"، إن أديان من المواهب النادرة، إذ تتمتع بذكاء عقلي خارق في التعامل مع الأرقام، لدرجة أنها تتعامل معها بطريقة مختلفة عن طرقنا، وهذا أمر مرتبط بالشق الأيسر من الدماغ، وهناك عدد لا يتجاوز (0.5%) ممن يتمتعون بهذا على مستوى العالم.من جانبها، بينت أديان أنها تحفظ عشرات آلاف التواريخ الماضية والمستقبلية وتستطيع أن تحدد اسم اليوم الذي يوافق أي تاريخ كان بدقة متناهية، وبينت أنها منذ صغرها تهتم بالتواريخ وتحفظها، حتى أًصابها "هوس حب التواريخ"، فهي تستطيع حساب يوم الجمعة بعد (500) عام خلال ثانية واحدة.وكانت قناة " إم بي سي" أعلنت لعشاق برنامج " أرابز جوت تالنت" عن إطلاق فعاليات الموسم السادس، داعية جميع الموهوبين في معظم المجالات الفنية والرياضية والحساب الفوري من أجل اغتنام فرصة الحصول على اللقب.