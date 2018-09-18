اللجنة الوطنية وجودة البيئة تُوقعان اتفاقية تنفيذ ورش عمل لحماية البيئة

رام الله - دنيا الوطن

وقع رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم محمود إسماعيل، ورئيس سلطة جودة البيئة م. عدالة الأتيرة، اتفاقية لتنفيذ نشاطات وورش عمل حول سبل حماية البيئة ومواجهة المخاطر التي تحددها من خلال دعم المشاريع الواردة في الاتفاقية، وذلك في مقر اللجنة الوطنية في مدينة البيرة صباح اليوم الثلاثاء.





وأوضحت أهم الإنجازات التي حققتها سلطة جودة البيئة من خلال رعاية الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء المتمثلة بتوقيع ما يزيد عن 13 اتفاقية دولية، وضعت فلسطين على مقدمة الدول.



وتأتي هذه الاتفاقية بدعم من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في إطار برنامجها المقرر لدعم المؤسسات التربوية والثقافية في فلسطين والقدس الشريف للعام 2018، وبحضور مدير عام المنظمات الخارجية في اللجنة الوطنية ليالي عثمان ومدراء الدوائر، بالإضافة للوفد المرافق من سلطة جودة البيئة.ورحب إسماعيل بالوزيرة م. الأتيرة والوفد المرافق لها، مشيراً لأهمية الإنجازات التي حققتها سلطة جودة البيئة على المستوى المحلي والوطني، واصفا إياها بوزارة الدفاع جنباً إلى جنب مع باقي المؤسسات الوطنية، مؤكداً على دور اللجنة الوطنية التنسيقي ما بين المنظمات الخارجية، وعلى رأسها منظمة (إيسيسكو)، والوزارات والمؤسسات المحلية والدولية.وشدد إسماعيل على أهمية الالتفات للبيئة وحماية الأرض والإنسان، لما له من أهمية في عملية المقاومة والصمود في مواجهة جبروت الاحتلال، المتمثل بالاستيطان، وسرقة الأرض والموارد، وممارساته اليومية المتمثلة بإطلاق الحيوانات الضالة وغيرها من الانتهاكات.وبدورها شكرت م. الأتيرة رئيس اللجنة إسماعيل وطاقم عملها على جهودهم العظيمة في تعزيز الوعي التربوي والثقافي في كافة المجالات، مؤكدة على أن هذه الاتفاقية باكورة للعمل من أجل النهوض في مجال التوعية البيئية وتنمية المهارات في مجال معالجة المياه العادمة وتنمية المهارات الفنية المتعلقة في حماية البيئة، وذلك بالتنسيق ما بين سلطة جودة البيئة واللجنة الوطنية.