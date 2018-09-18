حماس: نُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة على جريمة قتل الشاب الريماوي

رام الله - دنيا الوطنقال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن الحركة تعتبر جريمة استشهاد الشاب محمد زغلول الريماوي، بعد اعتقاله وتعذيبه حتى الموت من قبل الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة، تُضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الأسود، وجرائمه البشعة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.وإذ تُحمل حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه الجريمة النكراء وتداعياتها؛ لتؤكد أن كل أشكال القهر والقتل لن تكسر إرادة شعبنا، ولن تقتل فيهم روح النضال والمقاومة.وأضافت: إن هذه الجرائم المتواصلة، تستدعي تصعيد النضال والمقاومة في الضفة الغربية بأدواتها كافة، والانخراط فيها بشكل وطني جامع وموحد، دفاعًا عن أهلنا وأرضنا ومقدساتنا.