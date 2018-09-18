ادعيس: اقتحامات المستوطنين للأقصى والإبراهيمي تصعيد خطير ومساس بمشاعر المسلمين

ندّد وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ يوسف ادعيس، باقتحام المستوطنين بأعداد كبيرة غير مسبوقة للمسجد الأقصى، تضمنت اقتحام عدد كبير من طلبة المعاهد التلمودية وبلباسهم التقليدي، وسط محاولات متكررة لاستباحة المسجد المبارك وتدنيسه بصلوات وشعائر تلمودية.





كما استنكر ادعيس استباحة آلاف المستوطنين المتطرفين والمتدينين المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، وتنظيمهم احتفالات داخله وخارجه، وسط أصوات الموسيقى الصاخبة احتفالاً بما يُسمى "عيد الغفران" بحماية قوات الاحتلال التي حولت محيطه إلى ثكنة عسكرية مغلقة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاق محالهم، ومنعت السكان من الحركة.





وقال: إن تجديد هذه الاقتحامات "تصعيد خطير ومساس بمشاعر ملايين المسلمين، ليس في فلسطين وحدها، وإنما في العالم أجمع، مؤكداً بأنها تأتي في سياق التصعيد اليومي للانتهاكات الإسرائيلية التي تطال المقدسات الإسلامية".





وحذر من هذه الاقتحامات التي تدفع بالمنطقة إلى مزيد من التصعيد على المستويات كافة سياسية ودينية، الأمر الذي سيجر المنطقة بأسرها إلى حالة من الغضب الديني والوطني.





وطالب ادعيس المجتمع الدولي بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني، وعلى رأسها (يونسكو) بوضع قراراتها موضع التنفيذ؛ لخطورة ما يحصل في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.

رام الله - دنيا الوطن