شؤون فلسطينية

تفاصيل رد فتح على الورقة المصرية و(حماس) تضع دخولها منظمة التحرير أولوية

تفاصيل رد فتح على الورقة المصرية و(حماس) تضع دخولها منظمة التحرير أولوية
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
كشفت مصادر فلسطينية مُطلعة، تفاصيل رد حركة (فتح) على الورقة المصرية للمصالحة، والذي اطلعت عليه كافة فصائل العمل الوطني.

وقالت المصادر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الرد الفتحاوي على الورقة المصرية، تمثل في صفحتين تُمثلان رؤية الرئيس محمود عباس للحل السياسي، منوهةً إلى أنها غير مرتبطة بملف المصالحة.

وأوضحت المصادر، أن الرد تضمن خطوات لتمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنها لم تتناول أي تفاصيل أخرى بملف المصالحة.

وأضافت المصادر، أن فتح طالبت في ردها تأجيل إصلاح منظمة التحرير، وعقد الإطار القيادي للمنظمة، وملف تشكيل حكومة جديدة أربعة أشهر، ومن ثم إعادة طرح تلك الملفات.

وتابعت: "حركة حماس أبلغت المصريين رفضها لهذا الرد الفتحاوي بشكل كامل، وأكدت أنه يمثل عقبة أمام تحقيق المصالحة الفلسطينية، وأنها لن تقبل بمناقشة الرد بصيغته الحالية مع أي جهة كانت".

وأشارت المصادر، إلى أن حركة حماس ترى أن الأولوية لديها في الوقت الراهن دخول منظمة التحرير الفلسطينية، منوهةً إلى أنها ترى في باقي الملفات كالموظفين والأمن قضايا جانبية لن توليها أهمية قبل دخول المنظمة. 

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