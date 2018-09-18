المجلس المركزي ينعقد الشهر المقبل لإقرار أليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني

رام الله - دنيا الوطنأكد صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على موقف القيادة الرافض لكل القرارات والإجراءات الأمريكية الخاصة بالقدس اللاجئين والاستيطان والحدود، وأيضاً إغلاق مكتب ممثلية منظمة التحرير، وأيضاً عدم التعاطي مع ما تسمى (صفقة القرن)، لافتًا إلى أنه سيتم دعوة المجتمع الدولي لرفض القرارات الأمريكية، وعدم التعاطي مع هذه الصفقة.وأشار رأفت، إلى اجتماع المجلس المركزي الشهر المقبل، وقال: "إن المجلس سينعقد بعد عودة الرئيس محمود عباس، من الأمم المتحدة؛ لإقرار أليات لتنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس الوطني في دورته الأخيرة، والمركزي في دورته السابقة، والخاصة بالعلاقة مع الولايات المتحدة، وكذلك العلاقة مع إسرائيل، إضافة إلى تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي".إلى ذلك، اعتبر رأفت تصريحات المسؤول الأمريكي التي قال فيها: إن القدس واللاجئين على طاولة التفاوض، مجرد كلام فارغ لأن الرئيس الأمريكي شخصياً قال: إن القدس أُزيلت من المفاوضات.