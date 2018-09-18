الشرطة تضبط قرابة 250 غراماً يشتبه بأنها مواد مخدرة في الخليل

ضبطت الشرطة اليوم 250 غرام مواد يشتبه أنها مخدرة داخل أحد المنازل في بلدة الظاهرية جنوبي الخليل.





وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، بأنه وبناء على معلومات توافرت لشرطة مكافحة المخدرات، مفادها وجود كمية من المواد المخدرة مخبأة داخل أحد منازل بلدة الظاهرية، على الفور تحصلت الشرطة على محضر من النيابة العامة لتفتيش المنزل، وضبط ما بداخله من مواد مخدرة.





وأضاف البيان، بأنه وحين وصول شرطة مكافحة المخدرات للمنزل، سارعت لإلقاء القبض على صاحبه، وبتفتيش المنزل حسب الأصول، تم ضبط مواد يشتبه بأنها مخدرة، بلغ وزنها 250 غراماً.





هذا وأكد البيان على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة مع المضبوطات، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطن