تواصل الفعاليات الفلسطينية في (الخان الأحمر)

رام الله - دنيا الوطنيتواصل الاعتصام المفتوح في قرية (الخان الأحمر) شرق القدس المحتلة، وسط حالة من الترقب والقلق من إقدام قوات الاحتلال على هدم القرية، تنفيذ لقرار ما تسمي المحكمة العليا الإسرائيلية، الذي دخل حيز التنفيذ منذ أسبوع.وأشارت الصحفية، كريستين ريناوي، اليوم الثلاثاء، إلى استمرار الاعتصام والمبيت في (الخان الأحمر) وتواصل سلسلة من الفعاليات التضامنية والزيارات، التي تقوم بها شخصيات رسمية وقيادية، ومتضامنون أجانب إسناداً لأهالي الخان الأحمر، ودفاعاً عن قريتهم.