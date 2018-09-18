شؤون فلسطينية

السلطة الفلسطينية تدرس الاعتماد على الأردن في قطاعات الكهرباء والطاقة والوقود

السلطة الفلسطينية تدرس الاعتماد على الأردن في قطاعات الكهرباء والطاقة والوقود
رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ونظيره الأردني عمر الرزاز
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير العمل مأمون أبو شهلا: إنه جرى خلال اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء رامي الحمد الله في الأردن أمس، توجيه دعوة لرئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، لزيارة فلسطين بدعوة من الرئيس محمود عباس.

وأكد أبو شهلا لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الثلاثاء، على الموقف السياسي الأردني الداعم للقيادة، والرئيس محمود عباس، في خطواته نحو إقرار الحقوق الوطنية الفلسطينية، والتصدي لصفقة القرن، إضافة إلى دعم الأردن لفلسطين في كثير من القضايا الأخرى.

وأعلن أبو شهلا عن وجود دراسة جادة لإيجاد بديل أردني لكثير من القطاعات، خاصة الكهرباء والطاقة والوقود، وتم قطع شوط طويل في هذا الموضوع، مشيراً أيضاً إلى وجود تواؤم ما بين الجانبين في قضايا أخرى، أبرزها: اتفاقية مع وزارة الصحة لتفعيل التعاون الكامل لتطوير قطاع الصحة.

وأضاف وزير العمل، فيما يتعلق بوزارة الزراعة، أن شركة فلسطينية أردنية، ستقوم بتطوير العلاقة التجارية بين الجانبين ومن ثم تفعيل تصدير الصادرات الفلسطينية إلى دول العالم.

وكشف وزير العمل مأمون أبو شهلا عن لقاء سيعقد في النصف الثاني من الشهر المقبل في عمان، حيث سيتوجه وفد رفيع المستوى من وزارة العمل إلى الأردن لعدة أيام لبحث قضايا عديدة أهمها: التعليم المهني والتقني والضمان الاجتماعي والمشاريع الصغيرة.

ومن ناحية أخرى، أشار أبو شهلا إلى أن المعاملات التجارية الفلسطينية بين الجانبين الأردني والفلسطيني، بلغت 266 مليون دينار أردني من بداية العام الجاري، وحتى نهاية شهر أب/ أغسطس الماضي، معرباً عن أمله بأن تصل في نهاية العام إلى نصف مليار دينار أردني.

أخبار ذات صلة

حماس: نُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة على جريمة قتل الشاب الريماوي

حماس: نُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة على جريمة قتل الشاب الريماوي

شاهد: هل تقبل المرأة بزوجة ثانية أو السجن لزوجها؟

شاهد: هل تقبل المرأة بزوجة ثانية أو السجن لزوجها؟

ادعيس: اقتحامات المستوطنين للأقصى والإبراهيمي تصعيد خطير ومساس بمشاعر المسلمين

ادعيس: اقتحامات المستوطنين للأقصى والإبراهيمي تصعيد خطير ومساس بمشاعر المسلمين

تفاصيل رد فتح على الورقة المصرية و(حماس) تضع دخولها منظمة التحرير أولوية

تفاصيل رد فتح على الورقة المصرية و(حماس) تضع دخولها منظمة التحرير أولوية

منظمة التحرير تُطالب بفتح تحقيق دولي في جريمة قتل الشاب &#34;الريماوي&#34;

منظمة التحرير تُطالب بفتح تحقيق دولي في جريمة قتل الشاب "الريماوي"

المجلس المركزي ينعقد الشهر المقبل لإقرار أليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني

المجلس المركزي ينعقد الشهر المقبل لإقرار أليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني

الشرطة تضبط قرابة 250 غراماً يشتبه بأنها مواد مخدرة في الخليل

الشرطة تضبط قرابة 250 غراماً يشتبه بأنها مواد مخدرة في الخليل

صيدم وأبو شهلا: التعليم المهني والتقني مسقبل فلسطين

صيدم وأبو شهلا: التعليم المهني والتقني مسقبل فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

شاهد: هل تقبل المرأة بزوجة ثانية أو السجن لزوجها؟

شاهد: هل تقبل المرأة بزوجة ثانية أو السجن لزوجها؟

ادعيس: اقتحامات المستوطنين للأقصى والإبراهيمي تصعيد خطير ومساس بمشاعر المسلمين

ادعيس: اقتحامات المستوطنين للأقصى والإبراهيمي تصعيد خطير ومساس بمشاعر المسلمين

منظمة التحرير تُطالب بفتح تحقيق دولي في جريمة قتل الشاب &#34;الريماوي&#34;

منظمة التحرير تُطالب بفتح تحقيق دولي في جريمة قتل الشاب "الريماوي"

الشرطة تضبط قرابة 250 غراماً يشتبه بأنها مواد مخدرة في الخليل

الشرطة تضبط قرابة 250 غراماً يشتبه بأنها مواد مخدرة في الخليل

صيدم وأبو شهلا: التعليم المهني والتقني مسقبل فلسطين

صيدم وأبو شهلا: التعليم المهني والتقني مسقبل فلسطين

تواصل الفعاليات الفلسطينية في (الخان الأحمر)

تواصل الفعاليات الفلسطينية في (الخان الأحمر)

أمناء سر فتح: على حماس أن تأتي للمصالحة وليس التهجم على الرئيس

أمناء سر فتح: على حماس أن تأتي للمصالحة وليس التهجم على الرئيس

جيش الاحتلال يُفجر جسماً مجهولاً عند بوابة زيكيم شمال القطاع

جيش الاحتلال يُفجر جسماً مجهولاً عند بوابة زيكيم شمال القطاع

منوعات

ملابس نجلاء بدر الجريئة تثير الجدل

ملابس نجلاء بدر الجريئة تثير الجدل

التجاعيد تظهر بوضوح على ملامح يسرا في أحدث إطلالة لها

التجاعيد تظهر بوضوح على ملامح يسرا في أحدث إطلالة لها

ناهد السباعي تتخذ قرارات تصعيدية ضد زوجها

ناهد السباعي تتخذ قرارات تصعيدية ضد زوجها

فيديوهات نادرة.. فرقة العاشقين الفلسطينية نقطة انطلاق &#34;ناصيف زيتون&#34;

فيديوهات نادرة.. فرقة العاشقين الفلسطينية نقطة انطلاق "ناصيف زيتون"

فيديو: لماذا بكتْ أمينة أمام محمد منير؟

فيديو: لماذا بكتْ أمينة أمام محمد منير؟

كيف ورط إعلامي إسرائيلي &#34;الفاشينيستا&#34; الكويتية فوز الفهد؟

كيف ورط إعلامي إسرائيلي "الفاشينيستا" الكويتية فوز الفهد؟

ماذا فعلت حليمة بولند بجلد وجهها؟

ماذا فعلت حليمة بولند بجلد وجهها؟

لجين عمران تفقد أعصابها بعد تسريب مقطع رقص لها في عرس خاص

لجين عمران تفقد أعصابها بعد تسريب مقطع رقص لها في عرس خاص

فيديو: غادة عبد الرازق تحرج عمرو أديب على الهواء

فيديو: غادة عبد الرازق تحرج عمرو أديب على الهواء

فيديو: أول فيلم عربي سيعرض في السينما السعودية.. لهذا الفنان المصري

فيديو: أول فيلم عربي سيعرض في السينما السعودية.. لهذا الفنان المصري

عربي

الأمن الأردني يقبض على عناصر (إرهابية)

الأمن الأردني يقبض على عناصر (إرهابية)

السعودية تقترض 11 مليار دولار

السعودية تقترض 11 مليار دولار

الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ وتسقطها في أجواء اللاذقية

الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ وتسقطها في أجواء اللاذقية

اتفاق روسي تركي على منطقة منزوعة السلاح في إدلب

اتفاق روسي تركي على منطقة منزوعة السلاح في إدلب