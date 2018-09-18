السلطة الفلسطينية تدرس الاعتماد على الأردن في قطاعات الكهرباء والطاقة والوقود

رام الله - دنيا الوطنقال وزير العمل مأمون أبو شهلا: إنه جرى خلال اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء رامي الحمد الله في الأردن أمس، توجيه دعوة لرئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، لزيارة فلسطين بدعوة من الرئيس محمود عباس.وأكد أبو شهلا لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الثلاثاء، على الموقف السياسي الأردني الداعم للقيادة، والرئيس محمود عباس، في خطواته نحو إقرار الحقوق الوطنية الفلسطينية، والتصدي لصفقة القرن، إضافة إلى دعم الأردن لفلسطين في كثير من القضايا الأخرى.وأعلن أبو شهلا عن وجود دراسة جادة لإيجاد بديل أردني لكثير من القطاعات، خاصة الكهرباء والطاقة والوقود، وتم قطع شوط طويل في هذا الموضوع، مشيراً أيضاً إلى وجود تواؤم ما بين الجانبين في قضايا أخرى، أبرزها: اتفاقية مع وزارة الصحة لتفعيل التعاون الكامل لتطوير قطاع الصحة.وأضاف وزير العمل، فيما يتعلق بوزارة الزراعة، أن شركة فلسطينية أردنية، ستقوم بتطوير العلاقة التجارية بين الجانبين ومن ثم تفعيل تصدير الصادرات الفلسطينية إلى دول العالم.وكشف وزير العمل مأمون أبو شهلا عن لقاء سيعقد في النصف الثاني من الشهر المقبل في عمان، حيث سيتوجه وفد رفيع المستوى من وزارة العمل إلى الأردن لعدة أيام لبحث قضايا عديدة أهمها: التعليم المهني والتقني والضمان الاجتماعي والمشاريع الصغيرة.ومن ناحية أخرى، أشار أبو شهلا إلى أن المعاملات التجارية الفلسطينية بين الجانبين الأردني والفلسطيني، بلغت 266 مليون دينار أردني من بداية العام الجاري، وحتى نهاية شهر أب/ أغسطس الماضي، معرباً عن أمله بأن تصل في نهاية العام إلى نصف مليار دينار أردني.