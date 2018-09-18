البطنيجي: مقتل مواطنة خنقاً على يد والدها في خانيونس

في التفاصيل، أشار البطنيجي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن المواطنة (ر، أ) قُتلت على يد والدها (م، أ)، (70 عاماً)، خنقاً.





رام الله - دنيا الوطنأفاد العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بمقتل المواطنة (ر، أ)، (42 عاماً)، داخل منزل عائلتها في خانيونس جنوب قطاع غزة.وأكد البطنيجي، أن الشرطة، أوقفت الوالد، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الجريمة الحقيقية.