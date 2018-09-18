الرئيس عباس يحضر الانتخاب الرسمي لمجموعة الـ 77 بالأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطنقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور: إن دولة فلسطين، ستقدم مشروع قرار لمنحها مزيداً من الصلاحيات والامتيازات، كي تمارس دورها استجابة لترؤسها مجموعة السبعة والسبعين والصين، ابتداء من بداية العام المقبل.وأشار منصور في حديث إذاعي، اليوم الثلاثاء، إلى حضور الرئيس محمود عباس، الانتخاب الرسمي لهذه المجموعة في السابع والعشرين من الشهر الجاري في الأمم المتحدة.وأوضح منصور، أن اجتماعات الجمعية العمومية خلال الشهر الحالي، ستتضمن تقديم مشاريع القرارات العادية التي تقدم سنوياً بالإضافة إلى إلحاقها بالتطورات الجديدة، بما يشمل انتهاكات الاحتلال والخطوات الأمريكية التي سيتطرق إليها الرئيس في خطابه أمام الجمعية العامة.ولفت إلى أن هناك رزمة كبيرة من القضايا، التي سيتم التطرق إليها من ناحية النقاش، وتشريعها ضمن مشاريع قرارات جديدة، أو من خلال مشاريع القرارات السنوية المتعارف عليها بما في ذلك مسألة تجديد ولاية (أونروا) للفترة الزمنية المقبلة.وفي السياق، أوضح منصور، أنه سيتم عقد اجتماع خاص لمجموعة من الدول في الخامس والعشرين من هذا الشهر، لتحديد الخطوات العملية لإنهاء أزمة (أونروا) المالية.