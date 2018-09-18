هنية: طالما ملف المصالحة متعثراً فسنمضي في طريق انهاء الحصار

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رام الله - دنيا الوطنأكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن العمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية، وانهاء الحصار عن قطاع غزة بشكل متوازٍ متعثر.وقال هنية خلال كلمته في المؤتمر العلمي الاول الذي نظمته الحركة بعنوان "حماس في عامها الثلاثين.. الواقع والمأمول": "طالما أن ملف المصالحة الفلسطينية متعثراً، فسنمضي بملف انهاء الحصار عن القطاع".وفي سياق المصالحة، شدد هنية على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بيروت لعقد مجلس وطني جديد، ينبثق عنه مجلس مركزي جديد يدير المرحلة المقبلة، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة احترام الاتفاقيات الموقعة لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.