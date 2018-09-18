اعتداءات بالضرب على موظفي وحراس الأقصى ودعوات للنفير العام





وأشارت وكالات محلية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددً منهم.





وأفادت الوكالات، أن من بين المعتقلين، الموظف رائد زغير، وذلك عقب الاعتداء عليه بالضرب.





وعلى أثر ذلك، انتشرت دعوات شعبية للنفير العام؛ في المسجد الأقصى؛ وذلك للدفاع عنه، وللتصدي لاعتداءات قوات الاحتلال.











رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالضرب على حراس وموظفي وشباب المسجد الأقصى المبارك في باحاته.