شؤون فلسطينية

اعتداءات بالضرب على موظفي وحراس الأقصى ودعوات للنفير العام

اعتداءات بالضرب على موظفي وحراس الأقصى ودعوات للنفير العام
رام الله - دنيا الوطن
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالضرب على حراس وموظفي وشباب المسجد الأقصى المبارك في باحاته.

وأشارت وكالات محلية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددً منهم.

وأفادت الوكالات، أن من بين المعتقلين، الموظف رائد زغير، وذلك عقب الاعتداء عليه بالضرب.

وعلى أثر ذلك، انتشرت دعوات شعبية للنفير العام؛ في المسجد الأقصى؛ وذلك للدفاع عنه، وللتصدي لاعتداءات قوات الاحتلال.



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