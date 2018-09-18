شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرض طوقاً أمنياً على الضفة وغزة ويرفع حالة التأهب بالقدس

الاحتلال يفرض طوقاً أمنياً على الضفة وغزة ويرفع حالة التأهب بالقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
فرضت قيادة الجيش الإسرائيلي، طوقاً أمنياً على الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ منتصف ليلة الثلاثاء، وحتى منتصف ليلة الأربعاء- الخميس بمناسبة ما يسمى (عيد الغفران).

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أنه سيتم إغلاق المعابر بين إسرائيل وكل من الضفة وغزة، وسيتم السماح فقط للحالات الإنسانية والطبية بدخول إسرائيل.

وأشار الى أن قيادة الجيش الإسرائيلي، ستفرض طوقاً أمنياً مرة أخرى، على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال عيد  (العرش)، اعتباراً من منتصف ليل السبت- الأحد 29 أيلول/سبتمبر، وحتى يوم الاثنين مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر.

في سياق آخر، قررت قيادة الشرطة الإسرائيلية، رفع حالة التأهب الأمني الى الدرجة القصوى، في محيط مدينة القدس، تحسباً لوقوع عمليات أمنية خلال (عيد الغفران)، الذي يبدأ اليوم الثلاثاء.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، وحرس الحدود، انتشرت منذ ساعات الفجر، في أنحاء مدينة القدس، خاصة في محيط المسجد الأقصى حائط البراق.

وقالت الإذاعة: "إن قوات الشرطة وحرس الحدود، قررت نصب الحواجز الأمنية داخل الطرقات بالمدينة، وفرض إجراءات أمنية مشددة، حتى انتهاء العيد، مساء غد الأربعاء".

وأشارت الإذاعة، إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي، فرضت منذ فجر اليوم، طوقاً على الضفة الغربية وقطاع غزة، وقررت إغلاق المعابر، لحين انتهاء العيد.

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