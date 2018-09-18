شؤون فلسطينية

إصابة واعتقال شابين ونهب مبلغ مالي خلال مواجهات في مخيم قلنديا

إصابة واعتقال شابين ونهب مبلغ مالي خلال مواجهات في مخيم قلنديا
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب، اليوم الثلاثاء، بجروح طفيفة، فيما اعتقل مواطنان، خلال مواجهات اندلعت في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس، تخللها تفتيش منازل، ونهب مبلغ مالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت المخيم فجراً، وداهمت عدداً من المنازل، ما أسفر عن اندلاع مواجهات، أصيب على إثرها أحد الشبان بشظايا رصاص في القدمين، نقل إلى مجمع رام الله الطبي لتلقي العلاج، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وفي السياق، اعتقلت تلك القوات المواطنين شادي يعقوب، وكريم أبو لطيفة، عقب دهم منزلي ذويهما، كما داهمت منزل المواطن محمد محمود مطير، ونهبت أثناء عملية التفتيش مبلغا ماليا بمقدار 15 ألف شيكل.

كما استولت تلك القوات على كاميرات مراقبة، تابعة للمحال التجارية في الشارع الرئيسي القريب من الحاجز العسكري.

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