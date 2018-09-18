مستوطنون يمنعون رعاة أغنام من دخول أراضي الحمة بالأغوار

رام الله - دنيا الوطنمنع مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، رعاة الأغنام من دخول الأراضي الرعوية بالقرب من خربة الحمة بالأغوار الشمالية.وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن المستوطنين يجوبون بمواشيهم في المراعي المنتشرة غرب "الحمة"، ويمنعون الفلسطينيين من دخولها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).يذكر، أن المستوطنين يطردون بشكل متكرر الرعاة الفلسطينيين من المراعي، ويمنعونهم من الرعي بمواشيهم فيها.