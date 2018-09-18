بمناسبة عيد (الغفران) اليهودي.. 150 مستوطناً يستبيحون المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنشهد المسجد الأقصى المبارك، منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء، اقتحامات واسعة، تجاوز فيها عدد المستوطنين المُقتحمين للأقصى في الساعة الأولى أكثر من 150 مستوطناً، ويتوقع أن يتضاعف العدد في الساعات القادمة.وبحسب وكالة (وفا)، فإن اقتحامات المستوطنين تمت عبر مجموعات كبيرة، ومن جهة باب المغاربة وبحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، فيما تضمنت الاقتحامات عدداً كبيراً من طلبة المعاهد التلمودية وبلباسهم التقليدي، وسط محاولات متكررة لاستباحة المسجد المبارك، وتدنيسه بصلوات وشعائر تلمودية.وتأتي هذه الاقتحامات اليوم ويوم أمس الاثنين، عشية الاحتفالات بما يسمى (عيد الغفران) التلمودي، والذي يترافق مع إغلاق كافة الشوارع والطرقات، وتُشل الحركة العامة خلاله في دولة الاحتلال.وكانت ما تسمى بـ (منظمات الهيكل) المزعوم كثفت من دعواتها لأنصارها، وجمهور المستوطنين للمشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى خلال فترة أعيادهم، ولأداء طقوسٍ خاصة بهذه المناسبات في الأقصى.