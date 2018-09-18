جيش الاحتلال يُطلق النار على شبان بزعم محاولتهم قص السياج شرقي غزة





وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الشبان الفلسطينيين، حاولوا قص السياج الفاصل في المنطقة والعبور إلى الداخل.





يشار إلى أن موقع ساحل (زيكيم) شمال غرب مدينة غزة، شهد مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال أمس الاثنين، والتي أسفرت عن إصابة 95 مواطناً.

رام الله - دنيا الوطنأطلق جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، النار صوب شبان فلسطينيين، في موقع ملكة شرقي مدينة غزة، بحسب ما أفادت وكالات محلية.