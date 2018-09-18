الأمن الأردني يقبض على عناصر (إرهابية)

رام الله - دنيا الوطننفذ الأمن الأردني، فجر اليوم الثلاثاء، عملية أمنية "روتينية" بمناطق مختلفة في الكرك للقبض على عناصر وصفت بـ (الإرهابية).ونقلت صحيفة (الغد) عن مصدر أمني قوله: إن مجموعات أمنية، نفذت هجومًا على مجموعة من (الإرهابيين) وتم قبض عليهم وبحوزتهم أسلحة مختلفة، وجاري التحقيق بالقضية.وأشار المصدر، إلى أن العملية شارك فيها عناصر من أجهزة مختلفة بالتعاون مع أحد تجار الأسلحة بالمحافظة.