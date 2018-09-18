السعودية تقترض 11 مليار دولار

رام الله - دنيا الوطنأعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، حصوله على أول قرض خارجي، في خطوة تأتي في أعقاب تأجيل طرح أسهم في شركة (أرامكو) النفطية للاكتتاب العام.وقال الصندوق في بيان صحفي: إن قيمة القرض تبلغ 11 مليار دولار، واصفاً عملية الاقتراض هذه بأنها "الخطوة الأولى في برنامج تمويل الديون الاستراتيجي في المدى المتوسط".وكان صندوق الاستثمارات الذي يترأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يأمل بتحصيل مليارات الدولارات في عملية بيع 5 % من أسهم شركة (أرامكو) لتمويل عملية التحول الاقتصادي في المملكة الساعية لوقف الارتهان التاريخي للنفط، لكن المملكة قررت تأجيل عملية الطرح إلى أجل غير مسمى، ما دفع بصندوق الاستثمارات للبحث عن مصادر بديلة لتمويل خططه المستندة الى (رؤية 2030) الاقتصادية التي طرحها ولي العهد في 2016، بحسب صحيفة (الغد) الأردنية.