عاجل

  • الاحتلال يفرض طوقا امنيا بالضفة وغزة ويرفع حالة التأهب بالقدس

  • مشعل: يجب مضاعفة الجهود لاستعادة مكانة قضيتنا العادلة

  • مشعل: غزة ما زالت على الطريق ويدها على الزناد

شؤون فلسطينية

داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح اليوم الثلاثاء

داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح اليوم الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة الداخلية والأمن الوطني، المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلة التاسعة من كشف (9/10)، بالتوجه فوراً إلى صالة أبو يوسف النجار بخانيونس جنوب قطاع غزة، واصطحاب أمتعتهم؛ وذلك لتسهيل سفرهم اليوم الثلاثاء.

وأشارت إلى ضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من الآباء أو وكلائهم"، الخاص بسفر الأبناء المرافقين مع أمهاتهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.

أخبار ذات صلة

إصابة واعتقال شابين ونهب مبلغ مالي خلال مواجهات في مخيم قلنديا

إصابة واعتقال شابين ونهب مبلغ مالي خلال مواجهات في مخيم قلنديا

مستوطنون يمنعون رعاة أغنام من دخول أراضي الحمة بالأغوار

مستوطنون يمنعون رعاة أغنام من دخول أراضي الحمة بالأغوار

بمناسبة عيد (الغفران) اليهودي.. 150 مستوطناً يستبيحون المسجد الأقصى

بمناسبة عيد (الغفران) اليهودي.. 150 مستوطناً يستبيحون المسجد الأقصى

جيش الاحتلال يُطلق النار على شبان بزعم محاولتهم قص السياج شرقي غزة

جيش الاحتلال يُطلق النار على شبان بزعم محاولتهم قص السياج شرقي غزة

فيديو: لحظة وصول شهيدي القصف الإسرائيلي لمستشفى أبو يوسف النجار

فيديو: لحظة وصول شهيدي القصف الإسرائيلي لمستشفى أبو يوسف النجار

محكمة إسرائيلية تعتمد لأول مرة قانون القومية وتُطبقه بأثر رجعي

محكمة إسرائيلية تعتمد لأول مرة قانون القومية وتُطبقه بأثر رجعي

اعتقالات واصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة والقدس

اعتقالات واصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة والقدس

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

إصابة واعتقال شابين ونهب مبلغ مالي خلال مواجهات في مخيم قلنديا

إصابة واعتقال شابين ونهب مبلغ مالي خلال مواجهات في مخيم قلنديا

مستوطنون يمنعون رعاة أغنام من دخول أراضي الحمة بالأغوار

مستوطنون يمنعون رعاة أغنام من دخول أراضي الحمة بالأغوار

بمناسبة عيد (الغفران) اليهودي.. 150 مستوطناً يستبيحون المسجد الأقصى

بمناسبة عيد (الغفران) اليهودي.. 150 مستوطناً يستبيحون المسجد الأقصى

جيش الاحتلال يُطلق النار على شبان بزعم محاولتهم قص السياج شرقي غزة

جيش الاحتلال يُطلق النار على شبان بزعم محاولتهم قص السياج شرقي غزة

داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح اليوم الثلاثاء

داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح اليوم الثلاثاء

اعتقالات واصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة والقدس

اعتقالات واصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة والقدس

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

الثلاثاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

الثلاثاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

منوعات

كيف ورط إعلامي إسرائيلي &#34;الفاشينيستا&#34; الكويتية فوز الفهد؟

كيف ورط إعلامي إسرائيلي "الفاشينيستا" الكويتية فوز الفهد؟

ماذا فعلت حليمة بولند بجلد وجهها؟

ماذا فعلت حليمة بولند بجلد وجهها؟

لجين عمران تفقد أعصابها بعد تسريب مقطع رقص لها في عرس خاص

لجين عمران تفقد أعصابها بعد تسريب مقطع رقص لها في عرس خاص

فيديو: غادة عبد الرازق تحرج عمرو أديب على الهواء

فيديو: غادة عبد الرازق تحرج عمرو أديب على الهواء

فيديو: أول فيلم عربي سيعرض في السينما السعودية.. لهذا الفنان المصري

فيديو: أول فيلم عربي سيعرض في السينما السعودية.. لهذا الفنان المصري

شاهد كيف احتفلت اللبنانية نورهان بطلاقها من زوجها

شاهد كيف احتفلت اللبنانية نورهان بطلاقها من زوجها

تسريب صور لغادة عادل في سهرة خاصة بعد الطلاق

تسريب صور لغادة عادل في سهرة خاصة بعد الطلاق

بعد نقلها للمستشفى.. سما المصري تكشف تفاصيل مرضها وتُحذر جمهورها

بعد نقلها للمستشفى.. سما المصري تكشف تفاصيل مرضها وتُحذر جمهورها

عمرو أديب يحرج غادة عبدالرازق: &#34;اللي لابساه ده قميص ولا فستان؟&#34;

عمرو أديب يحرج غادة عبدالرازق: "اللي لابساه ده قميص ولا فستان؟"

كيف تخلصت نادية الجندي من التجاعيد وظهرت مثيرة بعمر الـ 80؟

كيف تخلصت نادية الجندي من التجاعيد وظهرت مثيرة بعمر الـ 80؟

عربي

الأمن الأردني يقبض على عناصر (إرهابية)

الأمن الأردني يقبض على عناصر (إرهابية)

السعودية تقترض 11 مليار دولار

السعودية تقترض 11 مليار دولار

اتفاق روسي تركي على منطقة منزوعة السلاح في إدلب

اتفاق روسي تركي على منطقة منزوعة السلاح في إدلب

الكشف عن تقرير صفقة بيع البنك الوطني المصري

الكشف عن تقرير صفقة بيع البنك الوطني المصري