داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح اليوم الثلاثاء





رام الله - دنيا الوطنطالبت وزارة الداخلية والأمن الوطني، المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلة التاسعة من كشف (9/10)، بالتوجه فوراً إلى صالة أبو يوسف النجار بخانيونس جنوب قطاع غزة، واصطحاب أمتعتهم؛ وذلك لتسهيل سفرهم اليوم الثلاثاء.وأشارت إلى ضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من الآباء أو وكلائهم"، الخاص بسفر الأبناء المرافقين مع أمهاتهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.