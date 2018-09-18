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فيديو.. شيخ مصري: "أبو لهب" قد يدخل الجنة لهذا السبب

فيديو.. شيخ مصري: "أبو لهب" قد يدخل الجنة لهذا السبب
تجسيد دور أبو لهب في احد الأفلام
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية المصرية السابق، إن الله توعد أبولهب في القرآن بأن يدخله النار، إلا أنه من الممكن أن يدخله الجنة، لأنه كريم يرجع فى وعيده لكن لا يرجع فى وعده.

وأضاف جمعة، خلال حواره فى برنامج "والله أعلم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي": "لو آمن أبولهب، الذى نزلت فيه تبت يد أبى لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارًا ذات لهب، أن محمد رسول الله وأنه فى النار، ربما عفى الله عنه يوم القيامة، لأنه صدق قول الله".

 

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