مسؤول أمريكي: إذا غيرت (أونروا) نهجها فسننظر في إعادة تمويلها











رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول في الإدارة الأمريكية: "إذا غيرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) من نهجها، فسننظر في إعادة تمويلها مرة أخرى"، بحسب ما جاء على القناة 14 الإسرائيلية.يشار إلى أن الإدارة الامريكية، قد أعلنت قبل عدة أيام، عن وقف تمويلها بشكل كامل لوكالة الغوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفي كافة مناطق عملياتها الخمس.