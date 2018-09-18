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(رويترز): أمريكا تعتقد أن الدفاعات السورية أسقطت طائرة روسية دون قصد

(رويترز): أمريكا تعتقد أن الدفاعات السورية أسقطت طائرة روسية دون قصد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول أمريكي: "إن الولايات المتحدة تعتقد أن المدفعية السورية المضادة للطائرات، أسقطت دون قصد، طائرة عسكرية روسية، ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية أنها اختفت فوق البحر المتوسط أمس الاثنين.

وأضاف المسؤول الذي تحدث إلى (رويترز) طالباً عدم ذكر اسمه: "إن الحكومة الأمريكية ترى أن الدفاعات الحكومية السورية، أسقطت الطائرة الروسية بطريق الخطأ أثناء تصديها لصواريخ إسرائيلية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق، عن فقدانها الاتصال بطائرة نقل من طراز (إيل 20) على متنها 14 عسكرياً روسياً مساء أمس الاثنين، قبالة السواحل السورية.

وقالت الوزارة في بيان: "قرابة الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، وفوق مياه البحر المتوسط، وعلى مسافة 35 كم من الساحل السوري، فقدنا الاتصال بطائرة إيل 20 على متنها 14 عسكرياً"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت الوزارة: "لحظة انقطاع الاتصال بطائرتنا كانت أربع طائرات من طراز إف 16 تهاجم اللاذقية السورية، إضافة لذلك سجلت راداراتنا إطلاق صواريخ من على متن الفرقاطة الفرنسية (أوفيرن) المرابطة في المنطقة المذكورة عينها".

وأطلقت وزارة الدفاع من قاعدة (حميميم) عملية بحث وإنقاذ في المكان الذي فقدت فيه الطائرة الروسية.

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