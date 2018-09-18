دولي

وزارة الدفاع الروسية: فقدنا الاتصال بطائرة من طراز إيل 20 على متنها 14 عسكرياً

وزارة الدفاع الروسية: فقدنا الاتصال بطائرة من طراز إيل 20 على متنها 14 عسكرياً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن فقدانها الاتصال بطائرة نقل من طراز (إيل 20) على متنها 14 عسكرياً روسياً مساء أمس الاثنين، قبالة السواحل السورية.

وقالت الوزارة في بيان: "قرابة الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، وفوق مياه البحر المتوسط، وعلى مسافة 35 كم من الساحل السوري، فقدنا الاتصال بطائرة إيل 20 على متنها 14 عسكرياً"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت الوزارة: "لحظة انقطاع الاتصال بطائرتنا كانت أربع طائرات من طراز إف 16 تهاجم اللاذقية السورية، إضافة لذلك سجلت راداراتنا إطلاق صواريخ من على متن الفرقاطة الفرنسية (أوفيرن) المرابطة في المنطقة المذكورة عينها".

وأطلقت وزارة الدفاع من قاعدة (حميميم) عملية بحث وإنقاذ في المكان الذي فقدت فيه الطائرة الروسية.

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