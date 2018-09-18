قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية





جاء ذلك، خلال عمليات مداهمة وتفتيش، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة.





وقد شهدت مناطق الضفة الغربية، أمس، عدة مواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن عدة إصابات بجروح مختلفة واختناق.









رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز (الشاباك) وشرطة الحدود، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 11 فلسطينياً، بحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال.